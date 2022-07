I en børsmelding fremgår det at Harmonychain sitt MPV-design har fått avslag av produksjonspartneren.

Det skrives at årsaken til at designet ikke ble godkjent ikke er relatert til den immatrielle eiendelen, og at produksjonspartneren derfor ikke har pålagt boten på 80.000 dollar.

Avtalen er utsatt til november 2022.