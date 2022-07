Fiskeselskap mottar støtte

Kingfish Maine mottok støtte for sitt landbaserte akvakulturanlegg i Jonesport, etter at byens innbyggere stemte ned et foreslått moratorium for akvakulturanlegg onsdag.



Det fremgår av en melding torsdag.



Den endelige avstemningen var 91 for og 201 mot forslaget.



Videre opplyses det at Jonesport Planning Board aksepterte denne uken Kingfish Maines byggesøknad og fortsetter sin vurdering av søknaden. Et nytt gjennomgangsmøte er satt til 2. august. Søknaden er blant de siste kritiske godkjenningene som trengs for Jonesport-prosjektet.

