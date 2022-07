Investeringsbank: – Dette er det optimale tidspunktet for å kjøpe

Nå er et optimalt tidspunkt for å kjøpe aksjer i Alibaba, mener Bernstein.

– Vi oppgraderer Alibaba da vi forventer at den totale aktiviteten på selskapets plattform vil øke i løpet av de kommende kvartalene. Vi mener aksjen minst vil stige til en kurs rundt 130 amerikanske dollar, og etter korreksjonen forrige uke ser risk/reward attraktivt ut, skriver analytiker Robin Zhu i Bernstein til CNBC.

Så langt i år har aksjen falt om lag 12 prosent, og er dermed ned over 50 prosent siden 21. juli 2021. Zhu anbefaler kjøp av aksjen, og jekker opp kursmålet fra tildeligere 115 til 130 dollar. Dette er 30 prosent over onsdagens sluttkurs.

Tror brutto vareverdi vil øke

En av årsaken til anbefalingen er at Bernstein mener brutto vareverdi vil styrke seg fremover. Brutto vareverdi er et nøkkeltall som brukes til å måle totale salgsverdier.

– Det er sannsynligvis fortsatt 12-18 måneder før investorer kan begynne å høste gode aksjegevinster, men samtidig mener vi at aksjen kommer til å stige. Ledelsen i selskapet har virket å ha mer selvtillit i det siste, og de argumenterer for at selskapets marginer vil stabilisere seg i de kommende kvartalene, avslutter Zhu.