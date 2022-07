Norsk tech-selskap ser på muligheter for strategiske partnerskap

Ensurge Micropower intensiverer arbeidet med å etablere strategiske partnerskap. Det fremgår av en melding fra selskapet torsdag.

Selskapet har startet samtaler med investeringsbanker i både Europa og USA som vil gi råd om fremtidige investeringsstrukturer, herunder muligheten for investering direkte i California-datterselskapet som et frittstående selskap. Som en del av denne prosessen forventer selskapet å bli introdusert for kvalifiserte europeiske og amerikanske investorer. En endelig beslutning om en finansiell rådgiver skal tas i løpet av august 2022.

Basert på Ensurge Micropowers kundeengasjementer forventer de fortsatt sine første kundeinntekt i fjerde kvartal 2022.

Videre kunngjør Ensurge Micropower i en egen melding torsdag at basert på å ha mottatt et tilbud og forhåndstilsagn fra enkelte eksisterende aksjonærer, vil styret søke å utstede konvertible lån på inntil 60 millioner kroner. De konvertible lånene ville ha en rente på fem prosent pr år, og konverteringskursen vil være 3,00 kroner pr. aksje.

TDN Direkt