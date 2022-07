Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen på handelsplattformen IG Trading er Oslo Børs opp 0,14 prosent klokken 06:45 fredag.

Asia

I Japan stiger nøkkelindeksen Nikkei 225 med 0,38 prosent, samtidig som den brede Topix-indeksen stiger litt mindre med 0,22 prosent.

På det kinesiske markedet er utviklingen imidlertid svakere. Shanghai Composite synker med 0,33 prosent, samtidig som Hang Seng-indeksen i Hong Kong, der flere av Kinas største selskaper er notert, stiger med 0,12 prosent.

I Sør-Korea synker Kopsi-indeksen med 0,24 prosent, mens Senex-indeksen i India stiger med 0,57 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger på sin side med 0,21 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger godt med 0,81 prosent.

Oljeprisen

Stemningen er god på oljemarkedet fredag morgen. Fututre-kontrakter på brent-olje er i skrivende stund opp 0,93 prosent, og et fat koster nå 104,84 dollar.

Samtidig stiger futures på WTI-olje med 0,9 prosent til en pris på 97,22 dollar per fat.

Torsdag opplyste en talsperson for Nord Stream AG til det tyske nyhetsbyrået DPA at gassen fra Russland var skrudd på igjen.

Gazprom har imidlertid ikke varslet større leveranser enn cirka 30 prosent av rørledningens kapasitet, opplyser lederen for det føderale tyske byrået med ansvar for gassnettet, Klaus Müller, i en Twitter-melding.

Nord Stream 1 til Tyskland har vært stengt siden mandag 11. juli på grunn av rutinemessig vedlikehold. Russland hevder rørledningen har tekniske problemer.

På grunn av spenningene knyttet til krigen i Ukraina har tyske myndigheter fryktet at gassrørledningen ikke ville skrus på igjen – eller skrus på med begrenset kapasitet.

USA

New York-børsens toneangivende indekser pekte alle ned ved starten av handelsdagen. Ved stengetid endte samtlige med opptur:

Nasdaq steg 1,4 prosent til 12.059,61 poeng.

Dow Jones steg 0,5 prosent til 32.036,77 poeng.

S&P 500 steg 1,0 prosent til 3.999,08poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,9 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,9 prosent til 22,94.

Den sosiale medietjenesten Snap publiserte skuffende kvartalstall etter stengetid, og kollapser i etterhandelen.

Elbilprodusenten Tesla markerte seg på børsen med en opptur på nesten 10 prosent. Selskapet rapporterte i går om et solid overskudd på 2,3 milliarder dollar i andre kvartal, til tross for at produksjonen i Kina er rammet.

Cruiseselskapet Carnival ønsker å hente én milliard dollar i frisk kapital. Aksjen falt 11,2 prosent.

United Airlines og American Airlines har også lagt frem sine kvartalstall. Begge aksjene falt henholdsvis 10,2 og 7,4 prosent.

Oslo Børs

Oslo Børs stengte ned 1,8 prosent til 1.185,12 torsdag.