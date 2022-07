Tyskland redder energigigant

Tyskland går med på å redde Uniper med en redningsavtale på 15 mrd. euro, tilsvarende omtrent 150 mrd. norske kroner. Redningspakken vil føre til at den tyske staten tar 30 prosent av aksjene i Uniper.

I en uttalelse sa den finske majoritetseieren Fortum at Uniper og den tyske regjeringen har blitt enige om en «omfattende stabiliseringspakke» for å gi energikjempen en økonomisk lettelse. Uniper er Tysklands største importør av gass.

«Unipers gasshandelsaktiviteter er kritiske for Tysklands energiforsyning og spiller en viktig rolle for den europeiske energisektoren,» kommer det frem i uttalelsen.

«Det er derfor av ytterste viktighet å stabilisere Uniper ved å umiddelbart adressere selskapets betydelige likviditetsbehov, samtidig som det settes i gang tiltak for å redusere risikoen for gassmodellen og sikre en kredittvurdering for å støtte veien til lengre sikt», legges det til.