Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Nasdaq vil åpne ned 0,6 prosent, at S&P 500 vil falle 0,3 prosent mens Dow Jones åpner uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,82 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,5 prosent til 23,29.

«Hvorvidt rentene må settes opp mer enn ventet, eller ikke, vil kunne påvirke aksjemarkedene ytterligere i tiden fremover. Dersom prispresset i verdensøkonomien skulle avta fremover, noe som er naturlig gitt betydelige fall i råvareprisene den senere tid, vil optimismen blant investorene stige tilsvarende», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Fredag slipper blant annet American Express og Verizon sine kvartalstall. Førstnevnte stiger 0,3 prosent i førhandelen mens sistnevnte er uforandret.

Klokken 15.15 norsk tid offentliggjøres de amerikanske PMI-tallene for juli.

DNB Markets skriver i en oppdatering at torsdagens store hendelse var rentemøtet i ESB. Det var på forhånd knyttet spenning til hvorvidt renten skulle heves med 25 eller 50 basispunkter. Det endte med en renteoppgang på 50 basispunkter, til 0,0 prosent.