Fearnley Securities nedjusterer kursmålet på Scatec til 120 kroner pr aksje, fra 195 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.



Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset mandag.



Etter et av de verste kursfallene i selskapets historie, mener meglerhuset at de negative sidene nå bør gjenspeiles godt i aksjen. Herunder nevnes Ukraina, byggelån, avviklede prosjekter og manglende betalinger fra Honduras. I tillegg venter meglerhuset at Scatec vil dra nytte av oppgangen i viktige valutapar, som vil gi medvind til ebitda-målet på 2,3-2,6 milliarder kroner i 2022.

(TDN Direkt)