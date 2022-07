De siste årene har vært preget av store utfordringer for tyske Volkswagen. Dieselgate skandalen, samt IT- og produksjonsproblemer har medført negativ oppmerksomhet rundt selskapet. I forrige uke kom også nyheten om at konserndirektør Herbert Diess måtte forlate jobben i Tysklands kanskje viktigste selskap. Markedet venter nå på neste trekk fra industrigiganten.

Kriseprising

Selv med eierskap i anerkjente bilmerker som Audi, Lamborghini, Bentley og Porsche, har Volkswagen fortsatt til gode å bli en investorfavoritt. Aksjekursen er fortsatt på lavere nivåer enn for ti år siden, og sammenlignet med merker som Mercedes, BMW og Toyota har avkastningen det siste året vært svært svak. Og der hvor amerikanske Tesla prises med stor fremtidstro, sliter Volkswagen med en total mangel på det samme.

I 2021 produserte den tyske giganten 8,6 millioner biler, mens Tesla produserte 930.000 biler. I aksjemarkedet prises derimot Tesla til drøyt 10-gangeren av Volkswagen.

Dette til tross for betydelig høyere inntjening, og at selskapet selv tror de kan produsere flere elbiler enn Tesla allerede i 2024. At Volkswagen prises til 6 ganger neste års forventede inntjening, kan ses på som et tydelig tegn på investorenes manglende tillit til selskapet.

Presset for å få frem de verdier er derfor kanskje høyere enn noen gang for den påtroppende konsernsjefen Oliver Blume.

Redningen?

Redningen kan til slutt vise seg å komme fra et kjent datterselskap. Tidligere i år hyret selskapet inn Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan og Citi til å være tilretteleggere for en børsnotering som kan verdsette Porsche til 80 milliarder euro.

For Volkswagen sin del vil en slik prising bety at deres heleide datterselskap prises høyere enn hele morselskapet. Den resterende delen av gruppen, med selskaper som Audi, Lamborghini og Bentley vil i tilfellet komme «gratis» med på kjøpet av en Volkswagen-aksje.

En notering vil potensielt derfor kunne få frem betydelig verdier for selskapet, ifølge Bloomberg spaltist Chris Bryant.

VERDT 80 MRD. EURO: VWs heielde Porsche kan bli børsnotert. Foto: Dreamstime

Men en børsnoteringsprosess er heller ikke uten problemer. Med et marked preget av resesjonsfrykt, har appetitten for børsnoteringer mer eller mindre forsvunnet. Usikkerheten rundt prisingen til Porsche er derfor betydelig større enn tidligere. Det fryktes nå at noteringen kan bli lagt på is.

– Vi kommer mer inn på detaljene i løpet av de neste ukene, sa Porsche- sjefen om en eventuell børsnotering på kapitalmarkedsdagen for en uke siden.



Men med Volkswagens problemer og stadig fallende salg- og markedsandeler i Kina, er det ikke sikkert en børsnotering kan komme raskt nok for industrigiganten. Markedets øyne er igjen rettet mot Wolfsburg, og presset er nå på den nye konserndirektøren for å snu skuta.