Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones og S&P 500 vil stige 0,4 prosent mens Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,81 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,7 prosent til 23,96.

«Rentemarkedet i USA priser inn med relativ stor sannsynlighet at amerikansk økonomi vi gå inn en snarlig resesjon. Det vil si at rentekurven er invertert (2 årige statsrenter er høyere enn 10 årige statsrenter) og har vært det en god stund, et fenomen som uten unntak har vært forbundet med resesjon», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Tidligere finansminister i USA, Lawrence Summers, lar seg oppmuntre av Federal Reserves målbevissthet i kampen mot den høyeste inflasjonen på over 40 år, men tviler på at amerikansk økonomi går inn for en myk landing.

Mandag kommer følgende makrotall fra USA: