Subsea 7 har tildelt BOA OCV en kontrakt for undervannskonstruksjonsfartøyet BOA Sub C. Det fremgår av en melding mandag.

Oppstart er våren 2023 for en fast periode på ett år pluss opsjoner som, hvis utøvd, vil holde fartøyet i drift inn i første kvartal 2025.

TDN Direkt