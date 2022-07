Blandet stemning i Asia

I Japan utvikler Nikkei 225-indeksen seg flatt, og er ned 0,01 prosent. Samtidig stiger den bredere Topix-indeksen svakt med 0,13 prosent.

I Kina peker pilene opp, der Shanghai Composite stiger med 0,81 prosent. Samtidig stiger Hang Seng i Hong Kong, der flere av Kinas største selskaper er notert, med sterke 1,5 prosent.

I Sør-Korea stiger Kopsi-indeksen med 0,29 prosent, mens Senex-indeksen i India synker med 0,53 prosent. S&P/ASX 200 i Australia stiger med 0,29 prosent, Straits Times utvikler seg flatt med en liten oppgang på 0,05 prosent.

Vekst i Sør-Korea

Natt til tirsdag ble BNP-tall for førstekvartal i Sør-Korea kjent. Resultatet ble en vekst på 0,7 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2021. Ifølge CNBC var det ventet en vekst på 0,4 prosent.

– Denne veksten gir sentralbanken i Sør-Korea rom til å i større grad prøve å temme den stigende inflasjonen, uten å trenge å tenke for mye på vekst samtidig, sier Kathleen Oh, økonom i Bank of America.