Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones og S&P 500 vil åpne ned 0,4 prosent mens Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,76 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,9 prosent til 23,93.

«Svake tall fra dagligvare kjempen Walmart (resultatvarsel), er ventet å prege stemningen på Wall Street tirsdag. Selskapets aksjer falt nesten ti prosent i gårsdagens etterhandel. Andre selskaper i samme bransje, deriblant Target, falt også kraftig etter stengetid. De samme selskapene slet også i første kvartal, grunnet endrede konsumvaner fra forbrukerne som en følge av skyhøyt inflasjonspress», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Walmart faller 9,5 prosent i førhandelen mens Target er ned 5,2 prosent. Tirsdag har General Electric presentert sine kvartalstall, noe som bidrar til en kursoppgang på 3,9 prosent.

Tirsdag offentliggjøres følgende makrotall: