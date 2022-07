Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,8 prosent og står i 11.693,96 poeng mens Dow Jones står i 31.930,37 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,4 prosent til 3.949,93 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,72 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,8 prosent til 24,02.

«Svake tall fra dagligvare kjempen Walmart (resultatvarsel), er ventet å prege stemningen på Wall Street tirsdag. Selskapets aksjer falt nesten ti prosent i gårsdagens etterhandel. Andre selskaper i samme bransje, deriblant Target, falt også kraftig etter stengetid. De samme selskapene slet også i første kvartal, grunnet endrede konsumvaner fra forbrukerne som en følge av skyhøyt inflasjonspress», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Walmart faller 8,1 prosent i åpningsminuttene mens Target er ned 4,9 prosent. Tirsdag har General Electric presentert sine kvartalstall, noe som bidrar til en kursoppgang på 2,2 prosent.

E-handelsplattformen Shopify sier opp 1.000 av sine ansatte, som utgjør 10 prosent av sin globale arbeidsstyrke, melder Wall Street Journal. Aksjen faller 14,1 prosent.

I dag starter et to dager langt møte i den amerikanske sentralbanken. Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets, forventer at Fed hever styringsrenten med ytterligere 75 basispunkter på onsdag.