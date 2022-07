Hongkong taper seg i det asiatiske markedet

Aksjene på Asiabørsene tapte seg onsdag med Hongkong som den største taperen. Samtidig fortsetter Australias inflasjon å øke.

I Japan stiger Nikkei 225-indeksen med 0,14 prosent, mens den bredere Topix-indeksen utvikler seg litt svakere, opp 0,08 prosent.

I Kina og Hongkong er det dårligere stemning. Shanghai Composite svekkes 0,09 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes med 1,5 prosent

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen med 0,6 prosent. I India er Sensex ned 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,05 prosent og Straits Times i Singapore faller 0,24 prosent.

Australsk KPI

Prisene i Australia steg 6,1 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, opp fra 5,1 prosent i årets første kvartal.

Kristina Clifton, økonom ved Commonwealth Bank of Australia, uttalte før kunngjøringen at KPI-økningen Down Under kan påvirke markedets forventninger til fremtidige renteøkninger.

– Vi forventer at enhver innvirkning på australske dollar fra dagens KPI vil være kortvarig siden de mørke globale utsiktene vil ha større påvirkning på den australske dollaren, skrev Kristina Clifton, økonom ved Commonwealth Bank of Australia, i et notat før KPI-kunngjøringen.

Den australske dollaren svekket seg til 0,6924 dollar etter at inflasjonstallene ble publisert.

Salget i Asia faller

Det kinesiske smarttelefonsalget i andre kvartal 2022 falt 14,2 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Det er det laveste volumet på et tiår, sier Counterpoint Research onsdag, ifølge Reuters.

De kvartalsvise salgsvolumene var 12,6 prosent lavere enn det som ble sett i første kvartal 2020 da pandemien rammet Kina. Satt i perspektiv, hadde ikke salgsvolumet vært lavere i første kvartal 2020 enn siden fjerde kvartal 2012, ifølge Counterpoint.