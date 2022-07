– Industrien er i vekst

TechnipFMC skriver at industrien er i full vekstmodus. I første halvår ble selskapet tildelt 117 subsea-trær, som er nær det dobbelte av volumet av trær selskapet solgte i hele 2021.



Det fremkommer av selskapets kvartalsrapport onsdag kveld.



«Basert på våre resultater, den voksende prosjektpipelinen, og den aktive dialogen med vår store og ekspanderende kundebase, forventer vi at ordreinngangen for Subsea-segmentet vil øke med 40 prosent sammenlignet med året før, over vår forrige prognose på 30 prosent», skriver selskapet.

(TDN Direkt)