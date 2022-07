Sterk oppgang for TotalEnergies

TotalEnergies fikk et justert nettoresultat på 9,8 milliarder dollar i andre kvartal 2022, tilsvarende en oppgang på 3,5 milliarder dollar fra året før.



Det fremkommer av selskapets kvartalsrapport torsdag.



På tross av planlagt vedlikehold vil påvirke 40.000 fat pr dag over nivået i tredje kvartal, venter TotalEnergies at produksjonen vil være stabil i kvartalet sammenlignet med andre kvartal som følge av bidrag fra nye prosjekter. Raffinerivirksomheten venter videre å opprettholde en høy utnyttelse.



TotalEnergies venter nettoinvesteringer på rundt 16 milliarder dollar i 2022, hvorav 25 prosent vil være innen Renewables & Electricity.