Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,2 prosent, at S&P 500 vil falle 0,3 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,80 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,4 prosent til 23,36.

«Teknologi -og vekstaksjer steg markant onsdag, etter at den amerikanske sentralbanken hevet styringsrenten (Fed Funds Rate) med 0,75 prosentpoeng til intervallet 2,25-2,50 prosent. Rentehoppet var i tråd med forventningene, men førte likevel med seg lavere renter, både i den korte og lange enden, noe som er særskilt positivt for vekstaksjene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

I markedet for Fed Funds futures prises det nå inn en renteøkning på 58 basispunkter i september.

«Det kan tolkes dithen at markedet tror mest på en heving på 50 punkter, men med en viss sannsynlighet for 75 punkter. Det synes vi virker fornuftig. Vi venter at det frem mot september vil komme en rekke data som viser at økonomien er i ferd med å svekkes. Det støtter en heving med 50 punkter», skriver DNB Markets i en rapport.

Torsdag slippes følgende makrotall i USA: