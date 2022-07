Totalkollaps for nynoterte selskaper

Vekstaksjer har blitt straffet hardt som følge av økende renter, og investorer har i større grad tatt avstand fra risikoinstrumenter enn tidligere. Dette har ført til svært vanskelige børsdebuter for selskaper som har gjennomført en såkalt IPO (initial public offering), skriver CNBC.

Det en gang brennhete IPO-markedet begynte å falle da vekstaksjer med liten nåværende inntekt falt i takt med økende inflasjon og renter. Investorer har i større grad flyktet til mer solide aksjer med høy inntjening og forutsigbar kontantstrøm.

I USA har kun 44 børsnoteringer (IPOs) blitt gjennomført i år, en nedgang på mer enn 80 prosent fra samme år i fjor.

Stor nedgang

Renaissance IPO ETF, som er et børsnotert fond som følger utviklingen i børsnoteringer, er ned 46 prosent så langt i år. Fondet kjøper aksjer i nynoterte selskaper innen 90 dager etter noteringen og selger etter to år.

ETF Engelsk forkortelse for Exchange Traded Fund

Et fond man aktivt kan kjøpe og selge i løpet av en handelsdag

Skal tilby fleksibiliteten til en aksje og diversifiseringen til et fond

Kan være innenfor en bestemt kategori, eksempelvis eiendom, teknologi eller IPOs

– Nedgangen i nynoterte aksjer kommer av at investorer ønsker å putte pengene sine i selskaper med positiv kontantstrøm og lønnsomhet, to ting som nynoterte selskaper ikke er spesielt kjent for, skriver analytiker Justin Post i Bank og America til CNBC.

Noen lyspunkter

Til tross for den generelle nedgangen på IPO-markedet, har noen gitt investorer avkastning. Totalt har syv nynoterte selskaper steget med 100 prosent siden første handelsdag tidligere i år, ifølge CNBC.

Den største vinneren er den kinesiske læringsplattformen Golden Sun Education, etterfulgt av Belite Bio og AMTD Digital.

På den andre siden har aksjer som Edible Garden, Blue Water Vaccines, Acanda og Bright Green vært blant de største taperne så langt i år.