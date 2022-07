Kahoot-sjefen tapte 456 millioner kroner i fjor

Etter kurstoppen den 20. januar 2021 har Kahoot-aksjen falt hele 82 prosent. Dette har satt et dypt spor i Kahoot-sjefen Eilert Hanoas lommebok, som måtte rapportere om et samlet tap på 456 millioner kroner for sitt investeringsselskap Glitrafjord i 2021, ifølge DN.

Himmelferd til helvete

Etter Kahoot! ble notert på Merkur Market den 10. oktober 2019 tok det ikke lang tid før aksjen ble en favoritt blant norske aksjonærer. Aksjekursen mangedoblet seg det påfølgende halvannet året til en all-time high på 132 kroner, men har siden dette kollapset. Med dagens prishopp på over 10 prosent handles aksjen til 23,01 kroner, ned over 50 prosent så langt i år.

Eilert Hanoa, som er nest største aksjonær i Kahoot, har derfor sett sine verdier både stige og synke i et høyt tempo.

Da aksjekursen nådde toppen i starten av 2021 satt Eilert Hanoas med om lag 40 millioner Kahoot-aksjer til en papirverdi over 5 milliarder kroner. Denne aksjeposten er i dag verdt omtrent 900 millioner kroner.

Glitrafjord AS

Investeringsselskapet Glitrafjord rapporterte om finanskostnader på 454 millioner kroner i 2021, mye grunnet krakket i Kahoot-aksjen.

Men det står ikke for ille til for toppsjefen. Ved årsskiftet satt Hanoa med 2,1 milliarder kroner i aksjer og andeler med 571 millioner kroner i gjeld, ifølge DN. I tillegg økte selskapet inntektene med 1,2 millioner til 3,84 millioner kroner i 2021.