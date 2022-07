Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne opp 0,4 prosent, at S&P 500 vil stige 0,8 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 1,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,71 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,8 prosent til 21,90.

Torsdag kom nye tall fra amerikanske myndigheter som viste at BNP-veksten i USA var negativ med 0,9 prosent på årsbasis i andre kvartal. I første kvartal falt BNP 1,6 prosent, og amerikansk økonomi er dermed teknisk sett i resesjon. Enkelte økonomer mener likevel at en bredere definisjon må gjelde.

«USAs økonomi ikke i resesjon - ennå», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB Markets. Han mener nedgangen i BNP i de to siste kvartalene har svært ulike drivkrefter.

USAs finansminister Janet Yellen sa torsdag at nedgang i USAs BNP i to kvartaler på rad ikke beviser at landet nå er inne i en resesjon, melder Bloomberg News.

– En sann resesjon er en bred svekkelse av økonomien. Det er ikke det vi ser akkurat nå, sa Yellen på en pressekonferanse torsdag.

Fredag kommer følgende makrotall fra USA: