Teknologibørsen Nasdaq fortsetter oppturen og steg 1,1 prosent torsdag, etter at selskaper som Apple og Amazon slapp kvartalstall over forventning. Nå mener analytikere at aksjene er gode kjøpskandidater. Imidlertid leverte tallene fra IT-selskapet Intel godt under forventing, og analytikere ser mørkt på utsiktene for selskapet.