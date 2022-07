Jim Cramer er programleder i CNBC-serien Mad Money, og har tidligere jobbet i store selskaper som investeringsbanken Goldman Sachs.

Torsdag anbefalte Cramer investorer å gripe muligheten i aksjemarkedet som han mener nå by byr seg, og mener det er klokt å kjøpe aksjer nå. Dette kommer på bakgrunn av hvordan han mener den amerikanske sentralbanken Fed vil drive pengepolitikk fremover.

– Når Fed er ute av veien, er det en gyllen mulighet for å laste seg opp i aksjemarkedet. I en resesjon har Fed et godt insentiv til å sette rentehevingene på pause. Denne pausen betyr at man må kjøpe aksjer, skriver Cramer til CNBC.

BNP-fall

Amerikanske indekser steg torsdag til tross for at det ble kjent at bruttonasjonalproduktet til USA falt i andre kvartal etter fall også i første kvartal, som teknisk sett betyr at landet er i en resesjon. Nøkkelindeksene på Wall Street steg også kraftig onsdag.

Cramer anerkjenner at noen aksjer vil bli negativt påvirket av høyere renter. Han sier samtidig at selskaper som Walmart og Target vil kunne slite i en tid med høy inflasjon.

– Dette er en lageroverflodsressesjon, ikke en permitteringsressesjon. Det betyr at man burde kjøpe aksjer dersom det ikke kommer noen overaskende negative nyheter fra Fed, avslutter Cramer.