DNB Markets: Dette vil prege markedet

I mandagens morgenrapport kommenterer Makroanalytiker Oddmund Berg i DNB Markets den norske økonomien, de ferske produksjon- og inflasjonstallene fra EU-sonen og Amerika, samt de skuffende industritallene fra Kina.

Den økonomiske veksten i EU-landene var høyere enn ventet i andre kvartal med en BNP-vekst på 0,7 prosent mot ventede 0,2 prosent, men med en stor spredning mellom landene. Tysk BNP flatet ut, mens det var sterkere oppgang i Frankrike, Spania og Italia. Oddmund Berg mener oppgangen er drevet av gjenåpningen av tjenestesektoren.

«Det er ikke så overraskende at utviklingen var sterkest for økonomiene som også var sterkest rammet av nedstenging. Tysk industri er trolig mer preget av leveranseproblemene og vil i tillegg møte utfordringer i forbindelse med energisituasjonen fremover», skriver han i oppdateringen.

Inflasjon

Det var ikke kun produksjonstallene i eurosonen som overrasket på oversiden. Fredagens inflasjonslesing viste nok en gang en økning i inflasjonen, denne gang til 8,9 prosent, opp fra 8,6 prosent i juni. Den europeiske sentralbanken (ESB) har gitt signaler om at de forventer ubehagelig høy inflasjon en stund fremover, og at kommende rentebeslutninger fortsetter å være betingete av data og at rentehevingene derfor vil vurderes for hvert møte separat.

«Med forholdsvis sterk vekst og høy inflasjon kan det fort ligge an til at det kommer nok en kraftig renteøkning fra ESB i september,» kommenterer Berg.