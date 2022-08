Dette er Pareto Securities' favorittaksjer for august

– Ineffektivitet i havnene, null flåtevekst og fortsatt høy andel i segmentet for store kjøretøy bør lede til videre bedring i ratene – selv om volumveksten lar vente på seg til nærmere årsslutt, sier han til Finansavisen.

Flere endringer

I tillegg til Aker Horizons, DNO og Wallenius Wilhelmsen blir også Borregaard og Sparebanken Vest inkludert i august-porteføljen. Sistnevnte overtar porteføljens bankeksponering fra tidligere Sparebank 1 SMN.

– Selv om vi tror flere av sparebankene er attraktive investeringer på dagens nivåer, ser vi noe mer oppside i Sparebanken Vest på kort sikt, sier bankanalytikerne Vegard Toverud og Herman Zahl.

I industrisektoren blir Norske Skog byttet ut med Borregaard etter en sterk måned for Norske Skog.

– Norske Skog går ut etter et fantastisk kvartalsresultat som dro aksjen opp nesten 30 prosent i juli. Vi mener fortsatt at selskapet prises for lavt, men med over 80 prosent avkastning så langt i år, ser vi økt risiko for at gevinstsikring vil føre til noe salgspress på kort sikt, sier industrianalytikerne Kenneth Sivertsen og Carl Jørgen Flaen.

De peker på at Borregaard fortsetter å levere rekordinntjening til tross inflasjonspress for industrien, drevet av en meget konkurransedyktig kostnadsposisjon.

– Utsiktene er sterke med fortsatt stramme markeder på tvers av alle segmenter, reflektert av ytterligere prisøkninger inn i andre halvår. De er dermed i rute til å levere over 25 prosent inntjeningsvekst i 2022. Selv om selskapet har knust forventningene så langt i år, samt at konsensus har blitt revidert kraftig opp, så er aksjen ned 20 prosent i år. Vi mener dette er ufortjent og tror på en solid reprising på kort sikt, sier Sivertsen og Flaen.

August-favorittene til Pareto Securities Aker Horizons Aker BP Austevoll Borregaard DNO Hafnia Subsea 7 Sparebanken Vest Wallenius Wilhelmsen

I tillegg til Vår Energi, Sparebank 1 SMN og Norske Skog blir også Cadeler, Orkla og Telenor kastet ut av porteføljen.

Toppnoteringen i porteføljen i juli ble Norske Skog (opp 28,9 prosent), etterfulgt av Cadeler (opp 13,3 prosent) og Subsea 7 (opp 10,3 prosent), mens Sparebank 1 SMN (opp 6,9 prosent), Orkla (opp 5,8 prosent), Hafnia (opp 4,9 prosent), Austevoll (opp 2,9 prosent) og Vår Energi (flatt) gjorde det svakere enn Hovedindeksen. Aker BP (ned 2,4 prosent) og Telenor (ned 10,7 prosent) dro ned månedsutviklingen.