Drikkevaregigant investerer for over 5 milliarder

Mandag blir det kjent at PepsiCo, som eier merkevarer som Pepsi, 7 up og Mountain Dew, investerer 550 millioner dollar, som tilsvarer over 5 milliarder kroner, i Celsius Holding. Celsius er en produsent av energidrikk med samme navn.

Etter at nyheten ble kjent er Celsius-aksjen opp 16 prosent på Wall Street.

Celsius skriver til CNBS at de forventer å få mer hylleplass i butikker, samt ekspandere til nye butikkjeder. PepsiCo vil bidra spesielt med distribusjon, et samarbeid som angivelig skal starte på mandag.

Stor vekst

Investeringen tilsvarer en eierandel på 8,5 prosent av selskapet. PepsiCo vil også nominere en representant til styret i Celsius.

Celsius ble grunnlagt i 2005, og har kunnet rapportere om stor vekst under coronapandemien. Også i førstekvartal 2022 økte salget med 217 prosent til 124 millioner dollar, sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Energidrikkmarkedet er det raskest voksende innenfor såkalte «soft drinks», og PepsiCo har over lengre tid forsøkt å styrke markedsposisjonen i segmentet. Tidlig i 2020 kjøpte de energidrikkmerket Rockstar for nesten 40 milliarder kroner med dagens dollarkurs.