ESG-selskap gjennomfører oppkjøp

I april ble det kjent at Hexagon Purus la inn et bud på for 40 prosent av aksjene i det østerrikske teknologiselskapet Cryoshelter.

– Cryoshelter har flere patenter på en forbedret tank til flytende naturgass, og vi har også klare forventninger til at vi kan bruke samme teknologi på flytende hydrogengass, sa konsernsjef Jon Erik Engeset i Hexagon i april.



Ferdigstilt

Mandag fremgår det av en børsmelding at transaksjonen er gjennomført. Summen landet på 3,5 millioner euro. Hexagon Purus, som er datterselskap av Hexagon Composites, eier nå 40 prosent av Cryoshelters flytende naturgass-business, og har opsjoner for å kjøpe seg opp ytteligere i løpet av de neste 3-10 årene.

– Flytende lagring av gjenvinnbar naturgass og hydrogen gir en ny dimensjon til vårt nåværende tilbud, komplementerer porteføljen vår og åpner nye muligheter for Hexagon Purus. Vi ser frem til å jobbe sammen med Cryoshelter og utvikle teknologien over de neste årene, skriver Engeset i børsmeldingen.