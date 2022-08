Paypal hopper på børs etter kvartalsrapport

Den amerikanske betalingstjenesten PayPal publiserte sine tall for andre kvartal etter børsslutt tirsdag.

Selskapet kunne rapportere om en nettoomsetning på 6,8 milliarder dollar, opp 9 prosent fra samme kvartal i fjor. Netto inntekter var 341 milliarder i andre kvartal, mens driftsinntektene endte på 800 millioner dollar.

Blant høydepunktene i rapporten var en 15 prosents økning i antall betalingstransaksjoner gjennomført ved bruk av deres tjenester, som totalt endte på 5,5 milliarder transaksjoner. Videre informerte selskapet at hver aktive konto i snitt gjennomførte 48,7 transaksjoner, målt på årsbasis.

Andre viktige punkter i rapporten var at Elliott Investment Management har kjøpt seg opp til å bli en av teknologiselskapets største aksjonærer med sin investering i PayPal på 2 milliarder dollar, i tillegg til utnevnelsen av Blake Jorgensen som ny finansdirektør. Selskapet informerte også om et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for 15 milliarder dollar.

Nettoinntektene for 2022 er forventet å havne på 6,6 milliarder dollar ifølge PayPal, en økning på omtrent 10 prosent fra fjoråret.

I den amerikanske etterhandelen stiger aksjen over 10 prosent.