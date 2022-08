Svakt opp i Asia etter USA-besøk

I Japan stiger Nikkei 225-indeksen med 0,37 prosent, mens det bredere Topix-indeksen utvikler seg noe svakere med en oppgang på 0,1 prosent.

På det kinesiske markedet stiger Shanghai Composite pent med 0,4 prosent mens Hang Seng i Hong Kong, der flere av kinas største selskaper er notert, stiger med 0,61 prosent.

I Sør-Korea stiger Kopsi-indeksen med 0,66 prosent, mens Senex i India synker med 0,15 prosent. S&P/ASX 200 i Australia synker på sin side med 0,46 prosent, mens Straits Times stiger med 0,33 prosent.

Geopolitiske spenninger

Den amerikanske politikeren Nancy Pelosi landet i Taiwan natt til tirsdag lokal tid til tross for advarsler fra Bejing. Den kinesiske assisterende utenriksministeren Hua Chunying tok til pennen på Twitter og skrev at hun så på besøket som en politisk provokasjon, og CNBC skriver at Kina har mobilisert militæret.

Flere mener imidlertid at det ikke er fare for at situasjonen skal eskalere.

– Disse militære øvelsene som nå blir demonstrert er mer symbolske signaler enn faktisk opprustning for krig. Vi kan ikke omtale situasjonen som kritisk enda, og sjansene for en væpnet konflikt er fortsatt lav, skriver Eurasia Gruppen.