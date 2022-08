Ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs til 1.246,33 poeng, ned 0,2 prosent.

Et fat Brent-olje koster 100,53 dollar, opp 0,1 prosent i dag, mens prisen på et fat WTI-olje stiger 0,2 prosent til 94,62 dollar.

Av oljeselskapene på Oslo Børs synker Equinor -aksjen 0,5 prosent til en kurs på 363,35 kroner pr. aksje. I går ble det kjent at Statnett ber Equinor videreføre driften av gasskraftverket på Mongstad midlertidig. Aker BP stiger 0,8 prosent til en kurs på 323,30 kroner, mens Vår Energi stiger 1,3 prosent til 38,98 kroner.

Bevegelser

Targovax og Awilco Drilling ser ut til å bli dagens vinnere på Oslo Børs. Begge aksjene er opp over 10 prosent til henholdsvis 1,48 og 3,77 kroner.

På den andre enden av skalaen er Norwegian Energy Company , som faller 20 prosent til en kurs på 361,50 kroner pr. aksje. Dette skjer etter det ble kjent at datoen for gassopphentingen i det danske gassfeltet Tyra er flyttet til vinteren 2023/2024. Fra infill-programmet forventer selskapet å bli tilført 20 millioner fat oljeekvivalenter netto.

Rec Silicon, som er dagens tredje mest omsatte aksje, stiger over 6 prosent til 19,10 kroner.

Sjømatanalytiker Bent Rølland i SEB oppdaterte nylig kursmålene og anbefalingene på flere sjømataksjer, deriblant Atlantic Sapphire, Bakkafrost og Grieg Seafood. Førstnevnte legger på seg 0,4 prosent, mens aksjekursene til Bakkafrost og Grieg Seafood faller henholdsvis 1 og 2 prosent. Lakseaksjene Mowi og Salmar svekkes 0,1 og 1,4 prosent.

Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier mener de seneste ukenes korreksjon har gjort flere oljerelaterte kvalitetsaksjer uvanlig «billige». Blant disse er Subsea 7, som handles på Ebitda-multipler betydelig under det historiske snittet. Aksjekursen er så langt i dag opp 1,8 prosent til 87,86 kroner.

Analytikeren nevner også TGS´ sterke balanse og kapitallette forretningsmodell. Aksjen har så langt i dag lagt på seg 2,7 prosent til 147,30 kroner. Konkurrenten PGS stiger 5,5 prosent til 7,08 kroner.

Elop stiger med 2 prosent til 2,09 kroner pr. aksje. Onsdag ble det kjent at selskapet har avtalt de prinsipielle vilkårene i en avtale der de skal kjøpe 65 prosent av aksjene i elektroentreprenøren Hadeland Elektro.

Akva Group synker med 4,6 prosent til 62,00 kroner. Dette kommer etter at selskapet rapporterte at de venter en omsetningsvekst på 9 prosent i andrekvartal.

SAS synker svakt med 0,2 prosent til en kurs på 0,62 kroner per aksje. Onsdag ble det kjent at selskapet har en samlet gjeld på over 58 milliarder svenske kroner, nesten 56 milliarder norske kroner, mens likviditeten er på under 8 milliarder.