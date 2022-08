Thailands telekomkommisjon (NBTC) har i en melding onsdag sagt at den trenger mer informasjon om den foreslåtte fusjonen mellom Telenors datterselskap Dtac og True Corp, før kommisjonen kan ta en beslutning. Det fremgår av en melding fra kommisjonen onsdag.

NBTC må fortsatt analysere strukturen til den nye enheten og innvirkningen den vil ha på konkurranse, i tillegg til andre forhold, kommenterer kommisjonen fungerende generalsekretær i en uttalelse. Kommisjonen har ikke satt noen frist for å ta stilling til den planlagte fusjonen.

Seks aspekter

Kommisjonen har bedt NBTC-kontoret om å komme med analyser av seks aspekter, ifølge The Nation Thailand.

Forretningsstrukturen for fusjonsavtalen, herunder alle lisenser som DTAC og True har, og lisensene som vil bli kontrollert av det nye selskapet.

Mulig innvirkning på virksomheter og konkurranser fra lisensene som skal kontrolleres av det nye selskapet.

Kostnadsbesparelsene fra de nye stordriftsfordelene etter fusjonen, og hvordan de kan gi fordeler til forbrukerne.

Eierskapsstrukturen til telekombåndbredden til det nye selskapet, for å vurdere om det vil ha en fordel i markedet.

Mulige tiltak for å redusere tidspriser og for å opprettholde tjenestekvaliteten for å redusere innvirkningen på forbrukerne på kort, mellomlang og lang sikt.

Tiltak for å fremme mobil virtuell nettoperatør (MNVO) og foreslå tiltak for å revidere regelverket slik av MVNP-tjenester før høyere konkurransekraft og blir en alternativ operatør for forbrukere

Monopolbekymringer

DTAC og True sier i en felles uttalelse onsdag ifølge Bloomberg News at den foreslåtte fusjonen overholdt alle gjeldende thailandske lover. Selskapet sa at regulatoren bare trenger å utstede en melding for å bekrefte fusjonen, og at den ikke er pålagt å godkjenne eller avvise planene i henhold til gjeldende regler.

«Thailand trenger to sterke markedsaktører, ikke en sterk og 2-3 svake aktører, noe som ikke fremmer effektiv konkurranse,» sier selskapene i uttalelsen.

Advanced Info Service og Singapore Telecommunication har fremmet monopolbekymringer, skriver Bloomberg News.

TDN Direkt