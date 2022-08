Ny reddit-favoritt har steget 21.400 prosent på to uker

Aksjen til det helt ukjente Hong Kong-selskapet AMTD Digital har hatt en enorm utvikling siden børsnoteringen for to uker siden.

Selskapet ble notert på New York børsen i midten av juli for 7,80 dollar per enhet (amerikanske depotbevis). To uker senere hadde aksjen steget enorme 21.400 prosent til 1.167 dollar. I går steg aksjen 126 prosent og i dag er den foreløpig ned 17 prosent.

AMTD Digital er et fin-tech selskap med fire forretningsavdelinger innenfor ulike digitale løsninger. Ifølge CNBC hadde selskapet kun 25 millioner dollar i inntekter i fjor.

Den enorme kursoppgangen driver markedsverdien til selskapet til 240 milliarder dollar, over giganter som Shell, Disney, Toyota og Merck.

Minner om Gamestop

Hobbyinvestorene på Reddit-kanalen «Wallstreetbets» har kastet seg over AMTD Digital, og tickeren «HDK» var den mest omtalte på kanalen i går.

I starten av 2021 ble Gamestop og AMC Entertainment diskutert på ulike nettforum, særlig på Reddit-kanalen. Småsparerne tok opp kampen mot de store, stygge hedgefondene som hadde shortet aksjene, og mobiliseringen førte til at kursen til både GameStop og AMC Entertainment skjøt til himmels.

Disse aksjene kalles meme-aksjer fordi de får mye omtale i sosiale medier og går viralt.

Det utløste en shortskvis som igjen kjørte kursene enda høyere. Krigen har fortsatt siden den gang, og aksjen har vært svært volatil.

Takker investorene

Selskapet sendte ut en takkemelding til investorene for den seneste kursutviklingen.

«Så vidt vi vet er det ingen vesentlige omstendigheter, hendelser eller andre forhold knyttet til selskapets virksomhet og driftsaktiviteter siden børsnoteringsdatoen», skriver selskapet i meldingen.