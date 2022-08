God stemning i Asia

I Japan stiger Nikkei 225-indeksen med 0,25 prosent, samtidig som den brede Topix-indeksen utvikler seg flatt med en oppgang på fattige 0,02 prosent.

I Kina stiger Shanghai Composite med 0,15 prosent, mens Hang Seng i Hong Kong, der flere av kinas største selskaper notert, stiger kraftig med 1,45 prosent.

Videre stiger Kopsi-indeksen i Sør-Korea med 0,2 prosent, mens Senex i india stiger pent med 0,4 prosent. S&P/ASX 200 i Australia stiger med 0,07 prosent, mens Straits Times I Singapore styrker seg med 0,15 prosent.

Pelosi har dratt

Den amerikanske politikeren Nancy Pelosi forlot onsdag Taiwan, etter et besøk som kom til tross for advarsler fra Bejing. Pelosi skal nå fortsette Asia-turen som planlagt.

– Historisk sett så pleier markedene å riste slike hendelser ganske lett av seg, og en kan se at allerede i dag har markedene steget, skriver Vey-Sern Ling, direktør i UBP.

Ling mener videre at til tross for geopolitisk risiko samt en oppblomstring av coronaviruset i Kina, er det mange katalysatorer som kan hjelpe med å stabilisere asiatiske børser. Han peker på at inflasjon jevnt over er under kontroll, og at det generelle konsumet er i en positiv trend.