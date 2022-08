Teekay Tankers fikk en justert ebitda på 58 millioner dollar i andre kvartal 2022, mot minus 7 millioner dollar i samme periode foregående år. Det fremgår av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Selskapet hadde en omsetning på 242 millioner dollar i perioden, mot 123 millioner dollar i samme periode foregående år. Videre hadde selskapet et justert resultat pr. aksje på 0,76 dollar i andre kvartal mot 0,41 dollar pr. aksje i første kvartal.



I Teekay Tankers sin totale flåte hadde selskapet TCE-inntekter på 25.310 dollar pr. dag for deres suezmax-skip, 24.538 dollar pr. dag for aframax-skipene, og 26.690 dollar pr. dag for LR2-skipene.



Så langt i tredje kvartal har 43 prosent av suezmax-skipene blitt sluttet til en TCE-rate på 29.600 dollar pr. dag, 37 prosent av aframax-skipene til 35.600 dollar pr. dag, mens 37 prosent av LR2-skipene har blitt sluttet til 35.400 dollar pr. dag.

TDN Direkt