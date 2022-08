Volkswagen jobber mot en børsnotering av datterselskapet Porsche i det som kan bli en av Europas største børsnoteringer noensinne. Med storbankene Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan og Citigroup i ryggen jakter sportsbilprodusenten nå investorer, og jakten på ekstern kapital skal være godt i gang.

Jakter oljepenger

I et ellers tøft børsklima har de høye oljeprisene ført til svært gode tider for de arabiske gulfstatene. Med dagens oljepriser bader de i likviditet og til sammen kontrollerer de billioner av dollar. Ifølge Bloombergs kilder, søker Porsche nå aktivt investorer fra denne regionen.

Qatars eget statsfond (som allerede er storaksjonær i Volkswagen) skal ha bestemt seg for å bli en «strategisk investor» i det ikoniske bilmerket.

Blant andre interesserte skal Abu Dhabis Mubadala Investment, ADQ og Saudi Arabias statlig fond skal være blant de som vurderer en betydelig investering i Porsche, ifølge Bloombergs kilder.

Vårt eget Oljefond (NBIM) nevnes også og skal allerede ha blitt kontaktet av tilretteleggerne. Ifølge kilder nært på børsnoteringsplanene skal hjørnestens investorer kunne bli tilbudt opp til 5 prosent av aksjene.

IKONISK: Porsche 911.Her: Brabus 820 Porsche 911 Turbo S by Brabus Foto: Brabus

Med investeringer fra store institusjonelle investorer vil Volkswagen kunne presse på for en høyere pris, og dagens hovedaksjonærer skal ønske seg en verdsettelse på ikke mindre enn 60 milliarder euro – tilsvarende nesten 600 milliarder kroner.

Det beste fra begge verdener

I de innledende møtene med potensielle investorer har Porsche blitt solgt inn som det beste fra begge verdener, og som en kombinasjon av rivalen Ferrari og luksusmerket Louis Vuitton. To selskaper med stor suksess på henholdsvis den italienske og franske børsen.

Investorene skal derimot være bekymret over aksjonærstrukturen og frykter at Porsche blir for tilknyttet resten av Volkswagen-konsernet. Det utfordrende børsnoteringsklimaet bidrar også til usikkerhet blant investorene.

Oljefondet har ikke ønsket å kommentere saken, skriver Bloomberg, og mer informasjon om børsnoteringen vil komme mot slutten av sommeren, ifølge en talsperson for Volkswagen.