Mener aksjen har steget flere tusen prosent med et uhell

Det Hong Kong-baserte selskapet AMTD Digital ble notert på New York børsen i midten av juli for 7,80 dollar per enhet (amerikanske depotbevis). To uker senere hadde aksjen steget enorme 21.400 prosent til 1.167 dollar.

Den enorme kursoppgangen drev markedsverdien til selskapet til 240 milliarder dollar, over giganter som Shell, Disney, Toyota og Merck. Dette er til tross for at selskapet kun omsatte for 25 millioner dollar i 2021.

Torsdag krakket imidlertid aksjen med 27 prosent, som reduserte oppgangen siden børsnotering til litt over 10.000 prosent.

I løpet av fredagens handelsdag på Wall Street har kursen hentet seg inn. I skrivende stund er aksjen opp 12,38 prosent til en kurs på 899 dollar per aksje. Den totale markedsverdien av selskapet er med dette 166 milliarder dollar.

Steget med et uhell?

Forumet WallStreetBets på nettsiden Reddit var en av hoveddriverne bak den elleville kursoppgangen i aksjer som Gamestop og AMC Entertainment Holding i fjor. Forumet nekter imidlertid for at de er involvert denne gangen.

Bloomberg-kommentator Mark Gongloff skriver på sin side at han mistenker at tradere har misforstått ticker-symbolet HKD med Hong Kong dollar, et instrument som er mye mer likvid enn AMTD-aksjen. Han mener følgelig at dette har drevet kursen til et ubegripelig høyt nivå.

Gangloff mener altså at aksjen har steget med flere tusen prosent med et uhell.