Dette vil påvirke Oslo Børs

Av alle landene i Opec+ er det bare Saudi-Arabia og Emiratene som antas å ha mulighet til å levere mer olje til verdensmarkedet.

Wall Street

Fredag fortsatte amerikanske nøkkelindekser den svake utviklingen.

Den industritunge Dow Jones-indeksen ble dagens lyspunkt med en svak oppgang på 0,23 prosent, og står nå i 32.801,51 poeng.

Den brede S&P 500-indeksen endte ned 0,17 prosent til 4.145,07 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens taper med en nedgang på 0,2 prosent, og indeksen står dermed i 12.657,56 poeng.

Fredag ble det kjent at månedens viktigste tall knuste forventningene. Det ble skapt 528.000 arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren i USA i juli, mot ventede 250.000.

Ledigheten falt til 3,5 prosent, som er det laveste nivået på 50 år. Gjennomsnittlig timelønnen i privat sektor økte også.

«Dette er ikke det Fed ønsker å se. Timelønnen går opp og raten for deltakelse i arbeidsmarkedet går ned, og dermed går tilbudet av arbeidskraft ned», skriver Alfonso Peccatiello, forfatteren av bloggen The Macro Compass på Twitter.

Jobbtallene signaliserte til investorene at den amerikanske sentralbanken Fed sannsynligvis vil holde seg i renteøkningsmodus.

Oslo Børs

Oslo Børs steg 0,5 prosent fredag og endte på 1245,18 poeng. Equinor steg 0,4 prosent til 354,70 kroner, Aker BP steg 2,2 prosent til 315,20 kroner og Vår Energi steg 0,3 prosent til 36,79 kroner per aksje.

Trøims riggselskap Borr Drilling mottok i går en bindende intensjonsavtale for jack up-riggen «Prospector 5», fra en ikke-navngitt operatør i Vest-Afrika, til en verdi av 670 millioner kroner. SpareBank 1 Markets-analytiker mener man bør være investert i sektoren og gir Borr en kjøpsanbefaling. Kort tid etter børsåpning var aksjen opp over 7 prosent, før den falt over 5 prosent ved lunsjtider, aksjen endte derimot opp 5 prosent til 40,38 kroner pr. aksje.

En annen Trøimfavoritt er tørrbulksatsing Himalaya Shipping, som er hans nyeste utbyttemaskin. Analytiker Jørgen Lian i DNB Markets var nylig ute med en kjøpsanbefaling på selskapet, med et kursmål på 94 kroner per aksje. Gode markedsutsikter kombinert med høy operasjonell gearing gjør at selskapet vil tjene svært godt i et stramt marked. Aksjen steg 4,7 prosent til 53,60 kroner på Oslo Børs.

REC Silicon var blant de mest omsatte aksjene fredag, og endte opp 4,1 prosent til 19,97 kroner. En betydelig miljøpakke fra USA, og en mulig oppstart av Moses Lake fabrikken har gitt aksjen momentum.

Finanskalenderen

Til slutt noen nøkkeltall:

Oslo Børs steg fredag 0,3 prosent til 1.245 poeng.

En dollar kostet 9 kroner og 80 øre, mens en euro kostet 9 kroner og 97 øre.

Makro:

Norge: Industriproduksjon juni, kl. 08.00

ØMU: Sentix investortillit august, kl. 10.30