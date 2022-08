Fearnley Securities nedjusterer anbefalingen på Vestas-aksjen fra hold til selg, og beholder kursmålet på 155 danske kroner. Dette kommer frem i en oppdatering fra analysehuset, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Ifølge nyhetsbyrået har Vestas-konkurrenter den seneste uken rapportert om fortsatt volatil markedsdynamikk i vindkraftbransjen, og Fearnley mener de kortsiktige fremtidsutsiktene ser svake ut for Vestas. Praten blant markedsaktørene har vært knyttet til inflasjon og utfordringer i forsyningskjeden, samt en ensifret forventet markedsvekst frem til 2024.

«Vårt nåværende syn er at motvindene kommer til å vare lenger enn først forventet, før de eventuelt videreføres til kundene», begrunner Fearnley, som har revidert sin vekstprognose for Vestas driftsmarginer fra 6,4 til 3,4 prosent i 2023.

På onsdag legger vindkraftselskapet frem sine tall for andre kvartal. Investorenes fokus vil ifølge Fearnley være rettet mot selskapets gjennomsnittlige salgspris, ordreinngang og kommentarer angående utsiktene for 2022 og fremover. I vindkraftselskapets rapport for første kvartal i år ble prognosene for hele året skrudd ned, og omsetningen ventes å ligge på mellom 14,5 og 16,0 milliarder euro, ned fra forrige vurdering på 15,0–16,5 milliarder. Prognosen for justert driftsmargin ble redusert til mellom minus 5 og 0 prosent, mot forrige prognose på mellom 0 og 4 prosent.