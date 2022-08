Dette er Buffetts største aksjeposisjoner

Investorlegenden Warren Buffett har gjennom Berkshire Hathaway tjent seg opp til å bli verdens femte rikeste person med en formue på 118 milliarder dollar ifølge Forbes.

Lørdag ble selskapets fem største aksjeposisjoner kjent, som til sammen utgjør om lag 70 prosent av porteføljen. De ulike aksjene og de tilhørende investeringsverdiene kan sees i oversikten nedenfor.

Tap i andrekvartal

Til tross for en økning i driftsinntekter måtte selskapet presenterte et investeringstap på svimlende 53 milliarder dollar i andre kvartal. Buffett selv skrev i rapporten at han anbefaler investorene å ikke fokusere på kvartalsmessige svingninger, men heller ha et langsiktig perspektiv.

– Tapet eller gevinsten i et enkelt kvartal er som regel meningsløst, og kan være misledende for investorer som har lite kjennskap til regnskapsregler, skriver selskapet i en melding ifølge CNBC.

Til tross for betydelig tap og turbulente markeder var Berkshire en netto kjøper av aksjer i kvartalet med 3,8 milliarder dollar, ifølge kvartalsrapporten. For 2022 har Buffetts selskap så langt vært en netto kjøper av aksjer for 45 milliarder dollar.

Berkshire kjøpte også egne aksjer for 1 milliard dollar i kvartalet, ned fra 3,2 milliarder dollar i første kvartal.

Utvikling i år

Teknologigiganten Apple er fortsatt fondets største aksjepost, og Berkshire Hathaway er selskapets tredje største aksjonær med en eierandel på 5,67 prosent av selskapet.

Så langt i år har Apple sunket litt over 9 prosent, som er bedre enn S&P 500-indeksen som har sunket om lag 14 prosent.

Oljegiganten Chevron er også blant selskapets fem største aksjeposisjoner, der Berkshire Hathaway er nest største eier med en andel på 8,14 prosent. I motsetning til Apple er Chevron-kursen opp pene 29 prosent så langt i år, da mange oljeselskaper har nytt godt av en høy oljepris. Selskapet utbetaler også utbytte på 3,7 prosent.