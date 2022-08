Kina: Rekordhøy noteringsaktivitet

Stigende renter og frykt for lavkonjunktur har sørget for lav noteringsaktivitet på børsene i de vestlige landene så langt i 2022. Flytter vi blikket østover, nærmere bestemt til Kina, er stemningen en helt annen. Her har det så langt i 2022 blitt satt ny rekord for innsamlede midler gjennom børsnoteringer, ifølge Bloomberg.

Nylig noterte selskap på børsene i Kina har samlet inn i overkant av 57 milliarder dollar så langt i år. Blant disse har det vært fem noteringer verdt over 1 milliard dollar siden januar, med forventninger at om nummer seks vil børsnoteres innen kort tid. Måler vi dette mot andre store handelsplattformer har det kun vært én slik notering på hver av børsene i New York og Hong Kong, mens det i London ikke har vært en eneste børsnotering verdt over én milliard dollar i perioden.

Nervøse aktører

Ifølge Bloomberg kan den høye noteringsaktiviteten til dels tillegges en svært investorvennlig pengepolitikk fra landets sentralbank. Videre skriver mediehuset at økningen i børsnoteringer trolig også er påvirket av en bekymring for at de økonomiske forholdene i Kina vil forverres senere i år, med reduserte økonomiske vekstprognoser blant landets toppledere.

«Kinesiske bedrifter har hatt et sterkt ønske om å bli børsnotert så langt i år fordi de ser på første halvår som et bedre tidsvindu for børsnoteringer enn tiden fremover,» sa Shen Meng, direktør i investeringsbanken Chanson & Co.

Sekundærmarkedet

Med selskaper som skynder seg på børs har Kinas andel av globale børsnoteringsinntekter mer enn tredoblet seg til 44 prosent i år, fra 13 prosent ved utgangen av 2021. Og mens Kinas referanseindeks CSI 300 har falt rundt 16 prosent siden 31. desember, har aksjene til de nylig noterte selskapene steget med et gjennomsnitt på 43 prosent. Ke Yan, forskningssjef ved DZT Research i Singapore, mener kursoppgangene kan begrunnes med et samlet kinesisk ønske om å isolere landets økonomi.

«Noe som er unikt blant kinesiske investorer er den patriotiske handelen. Det er normalt å kjøpe aksjer som hjelper Kina bli mer uavhengig fra resten av verden,» sa han, ifølge Bloomberg.