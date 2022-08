Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 12.707,53 poeng mens Dow Jones står i 32.968,71 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.162,42 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,79 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,7 prosent til 21,72.

– Nå blir det spennende å se hva inflasjonstallene sier på onsdag, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Analytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets mener det er rart at børsen har steget så mye i sommer når rentene har falt på grunn av økt bekymring for en resesjon i amerikansk økonomi, som på ingen måte er positivt for aksjemarkedet. Ifølge DNB Markets bidro arbeidsmarkedstallene på fredag til en redusert bekymringen for resesjon, samtidig som bekymringen for inflasjon, og dermed flere rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken, har blitt litt større.

«Dommen i aksjemarkedet på fredag er at dette totalt sett er negativt. Satt på spissen kan det altså virke som om en aksjeinvestor heller vil ha resesjon og lave renter enn høye renter og ikke noe resesjon. Forstå det den som kan. År med ultraekspansiv pengepolitikk; pengetrykking og nullrenter har gjort at markedene ikke oppfører seg helt etter boken», skriver Borgen Gjerde i en rapport fra DNB Markets.

Etter flere tiår med handlingslammelse er klimatiltak vedtatt i Senatet i USA. Fortsatt gjenstår behandlingen i Representantenes hus, som også må gi grønt lys til Demokratenes klima-, helse- og skattepakke. Men det antas at prosessen her vil gå lettere enn i Senatet.