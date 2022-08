Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen på handelsplattformen IG Trading er Oslo Børs ned 0,31 prosent klokken 06:45 tirsdag. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet skriver i en morgenrapport at han spår at Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,2 , 0,2] prosent.

Asia

I Japan synker Nikkei 225-indeksen betraktelig med 0,91 prosent, mens den bredere Topix-indeksen synker med 0,72 prosent.

I Kina peker derimot pilene motsatt vei. Shanghai Composite stiger med 0,31 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hong Kong, der flere av Kinas største selskaper er notert, stiger pent med 0,91 prosent.

Videre stiger Kopsi-indeksen i Sør-Korea med 0,41 prosent, samtidig som Senex-indeksen i India stiger med 0,8 prosent. I Australia stiger S&P/ASX 200-indeksen med 0,14 prosent, mens Straits Times i Singapore synker med 0,36 prosent.

Oljeprisen

Tirsdag morgen er spotprisen på brent-olje ned 0,02 prosent til en pris på 96,4 dollar per fat. Samtidig stiger spotprisen på WTI-oljen med 0,07 prosent, og et fat koster dermed 90,55 dollar.

Det amerikanske finansdepartementet vil trappe opp innsatsen for å implementere og få global støtte for et pristak på russisk olje, meldte Politico mandag.

Ifølge informasjon gitt til Politico, sikter tjenestepersoner ved finansdepartementet mot å implementere pristaket fra 5. desember, samme dato som nye restriksjoner mot Russland trer i kraft skriver TDN.

Rapporter sett av Politico indikerer at pristaket kan lande et sted mellom 40 og 60 dollar pr. fat.

Russlands produksjonskostnader er for tiden rundt 45 dollar pr. fat, og pristaket bør helst være over det, slik at Russland fortsatt har et insentiv til å produsere, ifølge tjenestepersonene.

Wall Street

Amerikanske indekser startet svakt i ukens første handelsdag.

Den industritunge Dow Jones-indeksen ble dagens lyspunkt med en svak oppgang på 0,09 prosent, og står nå i 32.832,54 poeng.

Den brede S&P 500-indeksen endte ned 0,12 prosent til 4.140,06 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq tapte seg også og endte ned 0,10 prosent, og indeksen står dermed i 12.644,46 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten lå på 2,76 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 1,2 prosent til 21,41.

Av de store tech-selskapene sank Microsoft, Apple og Alphabet med henholdsvis 0,92, 0,29 og 0,14 prosent, mens Elon Musks Tesla steg med 0,78 prosent.

Nvidias aksjonærer gikk på en smell i dag. Halvlederprodusenten varslet at inntektene i andre kvartal ble på 6,7 milliarder dollar, 400 millioner dollar mindre enn «guidingen» fra tidligere i år. Hovedårsaken er et svakt marked for videospillutstyr, og aksjekursen falt rundt 6,3 prosent mandag.

BioNTech leverte også dårlig i dag, med et kursfall på 7,5 prosent. Den tyske vaksineprodusenten bommet på analytikernes topp- og bunnlinjeestimat. Redusert vaksinering medførte at inntektene krympet med hele 40 prosent fra fjorårets andre kvartal. Selskapet regner fortsatt med å selge coronavaksiner for 13-17 milliarder euro i år, delvis fordi en ny omicronvaksine er under utvikling og ventes å være klar for allment bruk i oktober. Tyskerne satser også på å injisere flere småbarn og afrikanere.

Den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer har i dag avtalt å kjøpe Global Blood Therapeutics (GBT) for 5,4 milliarder dollar, omtrent 52,6 milliarder norske kroner, fremgår det av en pressemelding fra selskapet.

Oslo Børs

Oslo Børs endte mandag med en marginal nedgang på 0,1 prosent til 1.243,80 poeng.