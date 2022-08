Se webcast live her kl 9.

Kongsberg Automotive la tirsdag morgen ut sine tall for andre kvartal. Her kom det frem at selskapets omsetning endte på 225,6 millioner euro for perioden, opp fra 215,4 millioner euro i andre kvartal i fjor.

Samtidig økte også driftsutgiftene, og sendte driftsresultatet ned 85 prosent til 2 millioner euro – fra 13 millioner euro i andre kvartal 2021. Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det svake resultatet skyldes økte priser på råvarer som harpiks, messing og stål samt elektroniske komponenter. Forstyrrelser i forsyningskjeden, et resultat av konflikten i Ukraina, blir også nevnt.

Selger til BRP

Tirsdag morgen ble det kjent at Kongsberg Automobile selger deler av Shawinigan-virksomheten til BRP til en vurdert selskapsverdi (EV) på 136 millioner canadiske dollar. Dette tilsvarer omtrent 1 milliard norske kroner, og er et betydelig salg for bildelprodusenten som har en børsverdi på 3,05 milliarder kroner. Med salget vil om lag 300 ansatte bli integrert i BRP.

I børsmeldingen kommer det frem at Kongsberg Automotive planlegger å etablere Shawinigan Tech Center i Canada, som vil fungere som et senter for kompetanse innen elektronikk og programvare. Salget ventes å bli fullført innen utgangen av tredje kvartal 2022, med forbehold om vanlige gjennomføringsbetingelser.