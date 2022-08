– Vi mener markedet undervurderer størrelsen og kontantstrømmen til DNO, sier han.

DNO-aksjen stiger 10,6 prosent til 14,85 kroner. DNO drar også med seg Rak Petroleum som eier 44,9 prosent av selskapet. Rak Petroleum stiger 9,4 prosent til 12,75 kroner.

Tirsdag la Borr Drilling frem andrekvartalstallene som viste inntekter på 105,3 millioner dollar, en økning på 23,3 millioner dollar sammenlignet med første kvartal i år. Borr er i skrivende stund ned 3,3 prosent til 38,36 kroner pr. aksje.

REC Silicon faller med 4 prosent til en kurs på 20,00 kroner per aksje. Styremedlem Heike Heiligtag har informert styret i REC Silicon ASA om at hun trer ut av selskapets styre med virkningsdato 10. august 2022. I går skrev Finansavisens aksjekommentator Karl-Johan Molnes at REC Silicon «Bør tas av børs», og at selskapet passer bedre for investorer som liker spenning enn de som liker avkastning. Aksjen er den nest mest omsatte på Oslo Børs tirsdag formiddag, og er en tradingfavoritt blant Norske investorer.

BW Energy stiger med 0,9 prosent til en kurs på 25,56 kroner. Tirsdag signerte selskapet en reservebasert lånefasilitet på opptil 300 millioner dollar.

ESG-selskapet Magnora faller med 6,7 prosent til en kurs på 21,5 kroner per aksje. Av selskapets andrekvartalsrapport tirsdag morgen fremgår det at selskapet fikk en justert ebidta på -1,1 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot -2,9 millioner kroner i samme periode året før.

Kongsberg Automotive slapp også tall tirsdag morgen. Her kom det frem at selskapets omsetning endte på 225,6 millioner euro for perioden, opp fra 215,4 millioner euro i andre kvartal i fjor. Aksjen faller over 8 prosent til en kurs på 2,57 kroner.

I andre kvartal hadde Awilco Drilling et resultat før skatt på negative 5,1 millioner dollar i andre kvartal 2022, mot 1,6 millioner dollar i samme kvartal året før. Aksjen stiger 7,3 prosent tirsdag, og står i 3,54 kroner pr. aksje.