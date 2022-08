Wall Street falt i påvente av ferske inflasjonstall

Spenning rundt onsdagens inflasjonstall satte preg på New York børsen som falt fra start. Ved børsslutt kunne Nasdaq legge bak seg den tredje dagen på rad med nedgang, mye takket være skuffende nyheter fra brikkegigantene Nvidia og Micron.

«Dette er to store aktører som investorene trodde var bedre posisjonert til å takle problemer i forsyningskjeden. Jeg tror det er bekymring for at dette virkelig kommer til å tynge teknologiaksjer», sier senior markedsanalytiker i Oanda Ed Moya til CNBC.

De toneangivende indeksene i New York endte som følger:

Nasdaq falt 1,2 prosent til 12.493,02 poeng.

S&P 500 falt 0,4 prosent til 4.120,90 poeng.

Dow Jones falt 0,2 prosent til 32.759,10 poeng.

I forkant av morgendagens inflasjonstall fortsatte renten på den toårige statsobligasjon å stige over den tiårige. En såkalt invertert rentekurve er gjerne et signal om resesjon.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg til 2,79 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen steg til 2,82 prosent.

Bevegelser

Minnebrikkeprodusenten Micron varslet i dag at inntektene kan komme til å bli lavere enn tidligere guidet som følge av makroøkonomiske faktorer og begrensninger i forsyingskjeden. Aksjen endte ned 3,7 prosent.

Også brikkeprodusenten Nvidia kom med liknende nyheter i går, og sendte aksjen rett ned. Kursfallet fortsatte tirsdag og aksjen endte med en nedgang på 3,8 prosent.