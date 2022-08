Coinbase: Fra milliardoverskudd til milliardunderskudd

Kryptobørsen Coinbase publiserte sine andrekvartalstall etter stengetid på New York-børsen tirsdag.

Selskapet viste til en omsetning på 808,3 millioner dollar i perioden, ned 31 prosent fra første kvartal i år og nesten 25 millioner dollar under konsensusforventningene blant amerikanske analytikere. Den kraftige inntektsreduksjonen gjør at Coinbase faller fra plassen som den fjerde største plattformen for digital valuta til den 14. største.

I kvartalsrapporten kommer det også frem at hovedfaktoren bak den reduserte omsetningen, som var omtrent 64 prosent lavere enn under andre kvartal i fjor, var et redusert handelsvolum på selskapets plattform. Dette volumet ble svekket fra 462 milliarder dollar i andre kvartal i fjor til 217 milliarder dollar i år.

«Dramatiske markedsbevegelser endret brukeratferd og handelsvolum, noe som påvirket transaksjonsinntektene,» skrev selskapet i et brev til aksjonærene.

Coinbase leverte et negativt nettoresultat på 1,1 milliarder dollar, ned fra et overskudd på 1,59 milliarder dollar i samme kvartal i fjor, ifølge CNBC. Tapet pr. aksje endte på 4,98 dollar, betydelig større enn analytikernes forventning på 2,65 dollar pr. aksje.

Coinbase har nå en markedsandel på 9,9 prosent, ned fra 11,2 prosent i første kvartal.

Kryptobørsen økte resultatet gjennom hele 2020 og 2021, med en topp i andre kvartal 2021 der resultatet pr. aksje var så mye som 6,47 dollar. Det hele snudde i første kvartal i år, da selskapet gikk med betydelig tap.

Aksjen til selskapet har slitt på børs i år med et fall på 63 prosent de siste 12 månedene. I forkant av publiseringen falt aksjen 10,3 prosent på New York-børsen, og aksjen har falt ytterligere 5 prosent i den amerikanske førhandelen.