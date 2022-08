Ketil Skorstad har tjent over 325 millioner kroner to år på rad. I år har det derimot smelt kraftig for investoren, men han har fortsatt tre aksjefavoritter.

Den ene er Akastor, som han mener er børsens billigste aksje. Den andre er TGS, som ifølge Skorstad bør dobles i verdi de neste to årene. Den tredje er Panoro Energy, som han mener er altfor lavt priset, og hvor utbytte vil reprise aksjen.

Hugo Maurstad går inn med 35 millioner kroner i det norske helseteknologiselskapet Dignio. Han dobler dermed eierandelen fra 9 til 18 prosent.

Dignio prises nå til 300 millioner. Nylig har selskapet kjøpt opp kanadiske AceAge, som gir det full kontroll over utviklingen og distribusjonen av medisindispensere.

Borr Drilling går med dundrende underskudd, selv om inntektene løftes av høyere rater. De kommende årene ventes derimot kraftig resultatvekst.

I 2023 venter riggselskapet en inntjening på mellom 290 og 330 millioner dollar. Og tidlige estimater tilsier at denne skal dobles igjen i 2024.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om næringsminister Jan Christian Vestres forslag om kjønnskvotering av styremedlemmer i alle aksjeselskaper.

Da snakker vi om kvotering i minst 340.000 selskaper.

Det kan bli mye rart når flere hundretusener kvinner plutselig skal bli styremedlemmer. Vi ser for oss en jakt på mødre, søstre, ektefeller og bestemødre, skriver Hegnar.

Til slutt noen nøkkeltall:

Oslo Børs steg tirsdag 0,9 prosent til 1.255 poeng.

En dollar kostet 9 kroner og 72 øre, mens en euro kostet 9 kroner og 93 øre.

Finanskalender

Resultat andre kvartal:

Smartoptics Group: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 12.00, webcast

Photocure: Kl. 08.00, Hotel Continental kl. 14.00, webcast