Bård Tufte Johansen, kjent som frontfigur i NRKs «Nytt på nytt», fortsetter å tjene godt på komikerkarrieren. Det viser regnskapet til Seegood AS der Johansener eneste aksjonær.

I 2021 hadde selskapet 5,6 millioner kroner i driftsinntekter. Dette er en reduksjon på over 25 prosent fra 2020, et år der Seegood omsatte for over 7,7 millioner kroner.

Resultat etter skatt endte på 4,8 millioner kroner, ned fra 5,6 millioner kroner i 2020. Seegood satt ved begynnelsen av 2022 på eiendeler verdt omtrent 13,5 millioner kroner, med over 10 millioner av disse i bankinnskudd, kontanter og liknende likvide midler.

Selskapets egenkapital var 12,1 millioner kroner, ifølge årsregnskapet.

I resultatregnskapet kommer det også frem at selskapet hadde lønnskostnader på 999.938 kroner. Hoveddelen av disse går trolig rett til Johansen, som fungerer som både daglig leder og styreleder i selskapet. I tillegg ble det tatt ut 3 millioner kroner i utbytte, ned fra 5,95 millioner kroner året før.