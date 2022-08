Sparebank 1 Gruppens resultat før skatt var på 307 millioner kroner, i første halvår. Dette er ned fra to milliarder kroner første halvdelen av i fjor, ifølge en fersk melding onsdag. Resultatfallet er derfor på godt over 1,5 milliarder kroner for gruppen.

– 2021 var et rekordår for SpareBank 1 Gruppen som følge av ekstraordinære forhold, blant annet svært lave skadeprosenter. Det kan være greit å ha dette i bakhodet når vi sammenligner årets tall med fjoråret, sier administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.



Fremtind-konsernet og Sparebank 1 Forsikring hadde begge et sterkt fall i inntjeningen i perioden.

Fremtind leverte et resultat før skatt på 338 millioner kroner, ned fra 1,76 milliarder kroner for første halvår i 2021. Sparebank 1 Forsikring hadde i første halvår et underskudd på 27 milloner kroner, ned fra et resultat før skatt på 204 millioner kroner i fjor.

– Veksten og den underliggende lønnsomheten er god, skriver selskapet i meldingen.

- Økt rentenivå har i det korte bildet medført svake resultater, men for langsiktig inntjening og soliditet vil renteøkningen ha positive effekter. Underliggende ser vi en sterk resultatutvikling for selskapets satsningsprodukter, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.