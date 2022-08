– Bunnen er nådd

Etter å ha falt stort siden starten av 2022 har kryptomarkedet bak seg årets beste måned.

– Til tross for oppgangen for kryptovaluta i juli er bitcoin-kursen fortsatt ned med over 50 prosent det siste året, og volumene er svake. Men vi synes det virker som at markedet har nådd en bunn, sier analytiker i JP Morgan Kenneth Worthington ifølge CNBC.

En prisindeks for de 100 største kryptovalutaene viste en oppgang på 36 prosent i juli. I juni falt bitcoin-prisen til under 18.000 dollar, som var det laveste nivået siden desember 2020. Samtidig sank ethereum sitt laveste siden januar 2021, før kursen hoppet 70 prosent i juli.

Lavere energibruk

En av driverne bak den sterke oppgangen i ethereum var det såkalte «ethereum merge». Dette innebærer at energiforbruket som kan tilknyttes valutaen skal reduseres med hele 99 prosent. Dette skal være gjort innen september, og mange forventer at prisen skal stige betraktelig.

Mindre konsekvenser enn antatt fra kollapsen av Terra har også bidratt til kursoppgangen ifølge JP Morgan.

Onsdag kveld stiger ethereum med 6,2 prosent til en pris på 1.808,5 dollar. Bitcoin stiger på sin side med 1,78 prosent til 23.565 dollar.